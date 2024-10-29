Пам'ятники Булгакову та Ахматовій планують демонтувати: останнє рішення за Київрадою

Робоча група Київради з декомунізації підтримала рішення про демонтаж пам'ятників Михайлу Булгакову та Анні Ахматовій. Далі рішення має підтримати Київрада.

Про це повідомила депутатка Людмила Ковалевська.

За її словами, під час роботи над рішенням з демонтажу враховувалися рекомендації Українського інституту національної пам'яті (УІНП).

Всього на засіданні підтримали такі рішення:

демонтаж памʼятника Анні Ахматовій у Міському саду;

демонтаж з перенесенням памʼятника Михайлу Глінці з Міського саду на зберігання (це памʼятка національного значення);

демонтаж памʼятника Михайлу Булгакову на Андріївському узвозі.

Також на території ВДНГ пропонується стоворити Музею тоталітарної пропаганди, де будуть зберігатися пам'ятники. Але питання його створення розглядатиметься вже після війни.

Нагадаємо, 27 березня Український інститут національної пам'яті визнав письменника Михайла Булгакова символом російської імперської політики . А перебування в публічному просторі пам’ятників на його честь — пропагандою імперської політики рф.

Раніше ми писали, що співробітники Музею Булгакова у Києві висловилися з приводу висновку Інституту пам’яті.

Фото: “Великий Київ”