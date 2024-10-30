У Львові за 9,5 млн грн відновлять історичний будинок, зруйнований ракетним ударом у вересні

У Львові за 9,5 млн відновлять історичний будинок, зруйнований ракетним ударом у вересні.

Про це повідомили у міській раді.

Йдеться про дім на вулиці Коновальця, який зазнав серйозних пошкоджень під час російського ракетного обстрілу в ніч на 4 вересня.

Фінансування проєкту відновлення забезпечують Львівський ІТ кластер, а також компанії “Кормотех” і Enzym Group, що виділили кошти в межах ініціативи “Візьми будинок під опіку”.

Проєкт обійдеться у 9,5 млн грн, із яких 5 млн надають “Кормотех” та Enzym Group, а ще 4,5 мільйони — Львівський ІТ кластер та компанії-учасниці асоціації.

Станом на сьогодні вже розпочалися підготовчі роботи з реконструкції будівлі.

Нагадаємо, нічна атака 4 вересня спричинила пошкодження 189 будівель у Львові, серед яких 19 — пам’ятки архітектури. Постраждали будинки в історичній зоні міста, включаючи вулиці Коновальця, Кокорудза та Мельника, що входять до буферної зони ЮНЕСКО. Тоді загинуло 7 людей.

Фото: ЛМР