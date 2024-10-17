"Літаючу тарілку" вбудовують в ТРЦ Ocean Mall, що є порушенням охоронних зон памʼятки

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Валерія Гуржий
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Памʼятку архітектури “Літаюча тарілка”, що поблизу станції метро “Либідська”, вбудовують в ТРЦ Ocean Mall, що порушує охоронні зони пам'ятки.

Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

"Літаюча тарілка" отримала статус памʼятки архітектури у жовтні 2020 року невдовзі після цього її автор помер.

Раніше у Мінвідновленні повідомляли, що памʼятку архітектури “Літаюча тарілка”, що поблизу станції метро “Либідська”, збережуть поряд з проєктом ТРЦ. До цього активісти закликали захистити “Тарілку”, впритул до якої зводять ТРЦ Ocean Mall.

Нагадаємо, що ТРЦ Ocean Mall зводять поруч із будівлею Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації. Ділянку там придбали ще у 2012 році. Забудовник має дозвіл на будівництво і використання частини “Тарілки” на 20 років, одна лише за умови реставрації модерністської споруди.

До того ж, Київрада підтримала пропозицію засипати частину річки Либідь заради облаштування заїзду в Ocean Mall.

Фото: Дмитро Перов

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Опубліковано: 17 жовтня 2024
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