Дивіться, як у Львові відновили історичні дерев’яні двері: фото

У центрі Львова, на вулиці Гнатюка, 13, відреставрували дерев’яні двері.

Про це повідомила пресслужба ЛКП “Бюро спадщини”.

Дерев’яні двері були сильно понищені та зафарбовані графіті. Крім цього, вони є доволі масивними: їх висота майже 5 м, а ширина понад 2 м. Це ускладнювало роботи із демонтажу та монтажу.

“В процесі роботи відремонтували автентичні металеві механізми фіксації дверей, які рідко зустрічаються у львівських брамах. Конструкція дверей побудована таким чином, що може відкриватися окремо середня дверка для проходу людини, а також повністю ціла брама для заїзду транспорту”, — розповіла архітекторка “Бюро спадщини” Ярина Онуфрів.

Фахівець Ростислав Малецький відновив багато втрачених різьблених декоративних елементів на дверях. Також нове життя отримали і декоративні тяги з елементами орнаментики в стилі гуцульської сецесії.

Загальна вартість робіт склала 108 000 грн.

“З цієї суми місто оплатило 70%, відтак вклад мешканців у відновлення брами становив 32 400 грн свого внеску”, — зазначив Павло Богайчик, директор ЛКП “Бюро спадщини”.

Фото: ЛКП “Бюро спадщини”