Дивіться, як у Львові відновили історичні дерев’яні двері: фото

11
Наталія Габрух
share share

У центрі Львова, на вулиці Гнатюка, 13, відреставрували дерев’яні двері.

Про це повідомила пресслужба ЛКП “Бюро спадщини”.

Дерев’яні двері були сильно понищені та зафарбовані графіті. Крім цього, вони є доволі масивними: їх висота майже 5 м, а ширина понад 2 м. Це ускладнювало роботи із демонтажу та монтажу.

“В процесі роботи відремонтували автентичні металеві механізми фіксації дверей, які рідко зустрічаються у львівських брамах. Конструкція дверей побудована таким чином, що може відкриватися окремо середня дверка для проходу людини, а також повністю ціла брама для заїзду транспорту”, — розповіла архітекторка “Бюро спадщини” Ярина Онуфрів.

Фахівець Ростислав Малецький відновив багато втрачених різьблених декоративних елементів на дверях. Також нове життя отримали і декоративні тяги з елементами орнаментики в стилі гуцульської сецесії.

Загальна вартість робіт склала 108 000 грн.

“З цієї суми місто оплатило 70%, відтак вклад мешканців у відновлення брами становив 32 400 грн свого внеску”, — зазначив Павло Богайчик, директор ЛКП “Бюро спадщини”.

Фото: ЛКП “Бюро спадщини”

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 05 листопада 2024
share share
На Київщині збудують інноваційний квартал для ВПО із Бахмута: візуалізації На Київщині збудують інноваційний квартал для ВПО із Бахмута: візуалізації Прокуратура вимагає повернути Києву землю на Батиєвій горі вартістю понад 14 млн гривень Прокуратура вимагає повернути Києву землю на Батиєвій горі вартістю понад 14 млн гривень Єдиний квиток на всі види громадського транспорту у місті закликають впровадити кияни – петиція Єдиний квиток на всі види громадського транспорту у місті закликають впровадити кияни – петиція "Музей новітнього мистецтва" відкрився у Києві: в експозиції є роботи Анатолія Криволапа "Музей новітнього мистецтва" відкрився у Києві: в експозиції є роботи Анатолія Криволапа
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.