Реконструкцію автостанції “Київ” біля вокзалу планують розпочати у грудні

Реконструкцію автостанції “Київ”, що поблизу Центрального залізничного вокзалу, розпочнуть у грудні 2024 року. Закінчення робіт прогнозують на літо 2025 року.

Про це повідомив засновник інвесткомпанії Concorde Capital Ігор Мазепа в інтервʼю для Forbes Ukraine.

Ремонт здійснюватимуть у два етапи: спершу розділять рух автобусів і авто, а далі збудують нову будівлю автостанції. Там планують облаштувати зону очікування, фудкорт, комфортну зону відпочинку, дитячу кімнату, медпункт і комерційні приміщення.

Крім цього, на автостанції хочуть відкрити сервіси для перевізників: СТО та мийку.

Раніше вартість реконструкції автостанції “Київ” у компанії Concord Capital оцінили у 50-70 млн грн. Планувалося, що завершать її до початку 2025 року , проте строки посунули.

Фото: “Хмарочос”