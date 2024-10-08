До Львова їдуть перші трамваї зі Швейцарії: на які маршрути вони вийдуть

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Ірина Маймур
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До Львова їдуть перші два трамваї зі швейцарського Берна, а до кінця року очікують на прибуття ще чотирьох.

Про це повідомив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило.

Проєкт реалізується спільно з ЛКП “Львівелектротранс” та триває з 2022 року. За словами Забарила, оновлення рухомого складу громадського транспорту в умовах війни стало можливим без використання бюджетних коштів.

Переобладнання трамваїв не знадобиться, оскільки колії у Берні та Львові мають однакову ширину. Перед початком роботи на маршрутах новий транспорт пройде необхідні випробування та отримає українську сертифікацію. Крім того, трамваї оснастять системою безготівкової оплати.

Нові трамваї курсуватимуть на маршрутах №1 та №7 для зменшення інтервалів руху та забезпечення доступності електротранспорту.

Окрім самих трамваїв, проєкт включає передачу запчастин, спеціального інструменту, навчання технічного персоналу та комплексний аналіз трамвайної інфраструктури міста.

Зазначимо, у наступному році Львів безкоштовно отримає трамваї зі ще одного швейцарського міста – Базеля. Місцева транспортна компанія передасть Львову 23-25 вживаних великих трамваїв марки Schindler Be з низькопідлоговою секцією.

Фото: Олег Забарило

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Опубліковано: 08 жовтня 2024
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