Відповідальність власників: у КМДА пояснили, чому маршрутки не відстежуються у "Київ Цифровий"

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Валерія Гуржий
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Можливість відстежування руху маршруток у режимі реального часу наразі не передбачена в застосунку "Київ Цифровий" через відсутність GPS-трекерів на транспортних засобах.

Про це повідомили у КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр", пише "Хмарочос".

Причину не обладнання транспорту необхідними трекерами КМДА пояснюють відповідальністю власників маршруток, до компетенції яких належить це питання.

Нагадаємо, що інформація про маршрутки у сервісі "Рух транспорту" в "Києві Цифровому" з’явилася на початку листопада. Тепер там можна переглядати їхні схеми руху, знаходити найближчі зупинки, дізнаватися вартість проїзду й отримувати інформацію про пересадки. Проте, неможливість відстеження руху маршруток у застосунку пояснили тим, що у них "власний шлях, ще не розгаданий містом".

Наразі у “Київ Цифровий” можна знайти інформацію про 3200 зупинок, 330 маршрутів, а також 72 станції метро та міської електрички. Для зручності користувачі можуть додати свої улюблені маршрути в обрані й отримати до них швидкий доступ.

А ви хотіли б бачити рух маршруток онлайн у "Київ Цифровий"?
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Опубліковано: 14 листопада 2024
маршрутка Київ Цифровий громадський транспорт Київ
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