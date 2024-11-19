Маршрутки у Чернівцях тепер приймають оплату карткою

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Наталія Габрух
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З 18 листопада у Чернівцях пасажири можуть оплачувати проїзд як готівкою, так і банківською карткою у маршрутках приватних перевізників.

Про це повідомили у блозі про урбаністику, історичне середовище і транспорт NE:Urban.

Оплата карткою запрацювала на маршрутах ПП “Багіра” та “Діліжанс”: №9А, 10, 10А, 19 та 39. В кожному автобусі встановлено по одному валідатору.

“На жаль, у Чернівцях досі існує поняття пільгового та не пільгового маршруту. На пільгових маршрутах перевізники будуть отримувати 100-відсоткову компенсацію за проїзд пільгових категорій населення, на не пільгових – лише 30-відсоткову”, — зазначають у блозі NE:Urban.

Нагадаємо, що у 2023 році у Києві на маршруті приватного перевізника також працювали валідатори для оплати електронним квитком. Тоді ТОВ “Союз-Авто” стало першим приватним перевізником у Києві, який інтегрував підтримку електронного квитка від міського застосунку “Київ Цифровий”. Однак Департамент транспортної інфраструктури КМДА непублічно розірвав із ним договори, тому перевізник вирішив відмовитись від подальшого використання е-квитка.

Фото: NE:Urban

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Опубліковано: 19 листопада 2024
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