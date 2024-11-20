На Русанівських садах озеро Зариваха перекрили стихійною дамбою й забруднили невідомими речовинами

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Ірина Маймур
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На Русанівських садах озеро Зариваха перекрили стихійною дамбою й забруднили невідомими речовинами.

Про це повідомляє Екологічна інспекція Столичного округу.

Екоінспектори провели огляд й зафіксували низку порушень. Узбережжя водойми вкрите побутовими відходами, пластиковими пляшками та використаними шинами. На озері також звели стихійну дамбу з мішків і шин, огороджену металевою сіткою. З труби, розташованої поруч, у водойму стікає речовина з неприємним запахом.

Інспекція звернулася до КМДА та комунального підприємства “Плесо” із вимогою усунути порушення до 9 грудня.

Наприкінці жовтня КП “Плесо” заявило про проведення масштабного прибирання на озері Зариваха. Для цього залучили 25 працівників, екскаватор, два самоскиди та два трактори. За словами комунальників, водойма не перебуває на балансі підприємства, але вони вирішили проявити ініціативу.

Через кілька днів після толоки активісти оприлюднили відео, на якому видно, що стан озера залишився без змін. Зокрема, не прибрали стихійну дамбу та сміття, які залишилися на місці.

Проблема забруднення водойм у Києві вкотре привертає увагу екологів, активістів та місцевої влади, закликаючи до системного вирішення питань благоустрою та екологічного моніторингу.

Фото: Екологічна інспекція Столичного округу

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Опубліковано: 20 листопада 2024
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