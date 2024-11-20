У Києві та ще кількох містах побудують “розумні” електромережі: що це значить

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Ірина Маймур
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У Києві та ще кількох містах побудують “розумні” електромережі. Холдинг "ДТЕК Мережі" представив стратегічний проєкт "Мережі майбутнього", який передбачає модернізацію електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях.

Проєкт презентували на міжнародній виставці Rebuild Ukraine у Варшаві. Він включає впровадження технологій Smart Grid, які мають підвищити надійність енергопостачання, скоротити втрати електроенергії та забезпечити інтеграцію українських мереж із європейською енергосистемою.

Smart Grid (“розумна мережа”) — набір технологій, що перетворюють енергетичну інфраструктуру старого типу на сучасну цифрову систему.

Згідно з планом, модернізація розрахована на 10 років.

Один із перших кроків – створення "цифрового двійника" мережі 110-35 кВ на Київщині, що вже показав можливість скорочення часу аварійних відключень у сім разів після впровадження відповідних заходів.

Фото: Delo.ua

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Опубліковано: 20 листопада 2024
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