Суд не дозволив будівництво ЖК із паркінгом впритул до архітектурної пам’ятки на Жилянській. Йдеться про будинок Панаса Саксаганського.

Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Київський окружний адміністративний суд відхилив позов компанії ТОВ “Науково-виробниче підприємство “Рестін””, яка вимагала погодження проєктної документації для зведення офісно-житлового комплексу з готелем і паркінгом на вул. Жилянській, 96А.

Суд повністю відмовив забудовнику у вимогах:

скасувати відмову Мінкульту від 2019 року;

визнати проєктну документацію погодженою;

зобов’язати міністерство видати дозвіл на земляні роботи.

ТОВ "Рестін" звернулося до Мінкульту із заявою на погодження проєктної документації для будівництва ще у 2019 році, але отримало відмову. У 2021-му компанія намагалася скасувати рішення міністерства через суд. Термін оренди земельної ділянки на Жилянській завершився у 2022 році. З цього ж року Офіс Генерального прокурора вимагає заборонити будівництво 16-поверхового комплексу.

У 2023 році Господарський суд відхилив аналогічний позов заступника прокурора, який вимагав припинення оренди та заборони будівельних робіт.

У квітні 2024 року Київрада не змогла зібрати необхідну кількість голосів, щоб відмовити компанії у продовженні договору.

Раніше активіст Дмитро Перов зазначав, що архітектурна пам’ятка 1908 року може не пережити будівельних робіт. Після смерті Саксаганського його дружина стала єдиною спадкоємицею будівлі. Вона заповіла у листі до заступника голови Ради Міністрів УРСР Тронька квартиру та її речі для заснування музею. Останній створили 1987 року.

Панас Саксаганський – відомий український актор, режисер, драматург і педагог школи Марка Кропивницького. Він є одним із корифеїв українського побутового театру.

Фото: Дмитро Перов