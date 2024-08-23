“Нова Пошта” відкрила у Києві перше безбар’єрне відділення: фото
Компанія “Нова пошта” відкрила у Києві перше безбар’єрне відділення. Воно обладнане усіма елементами доступності для маломобільних людей.
Так, у відділенні № 14 по вул. Дорогожицька 4 обладнали:
- широку вхідну групу та примірочні,
- зручні вбиральні,
- адаптовані меблі,
Також у відділенні є:
- індукційна петля та цифровий помічник для людей з порушенням слуху,
- тактильна плитка по всій площі та мнемосхема — для людей з порушенням зору.
Відділення облаштували у співпраці з експертами із ГО “Безбар’єрність” та клієнтами з різними типами фізичних порушень.
Адреса: Київ, вул. Дорогожицька 4
Години роботи: будні: 8.00 – 21.00, вихідні: 9.00 – 19.00
Раніше ми писали, що в Україні запрацював чатбот для пошуку безбар’єрних локацій.
Фото: Нова пошта, Рубрика
Опубліковано: 23 серпня 2024