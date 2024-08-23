“Нова Пошта” відкрила у Києві перше безбар’єрне відділення: фото

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Анна Григораш
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Компанія “Нова пошта” відкрила у Києві перше безбар’єрне відділення. Воно обладнане усіма елементами доступності для маломобільних людей.

Так, у відділенні № 14 по вул. Дорогожицька 4 обладнали:

  • широку вхідну групу та примірочні,
  • зручні вбиральні,
  • адаптовані меблі,

Також у відділенні є:

  • індукційна петля та цифровий помічник для людей з порушенням слуху,
  • тактильна плитка по всій площі та мнемосхема — для людей з порушенням зору.

Відділення облаштували у співпраці з експертами із ГО “Безбар’єрність” та клієнтами з різними типами фізичних порушень.

Адреса: Київ, вул. Дорогожицька 4
Години роботи: будні: 8.00 – 21.00, вихідні: 9.00 – 19.00

Раніше ми писали, що в Україні запрацював чатбот для пошуку безбар’єрних локацій.

Фото: Нова пошта, Рубрика

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Опубліковано: 23 серпня 2024
Нова пошта інклюзивність
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