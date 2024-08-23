“Нова Пошта” відкрила у Києві перше безбар’єрне відділення: фото

Компанія “Нова пошта” відкрила у Києві перше безбар’єрне відділення. Воно обладнане усіма елементами доступності для маломобільних людей.

Так, у відділенні № 14 по вул. Дорогожицька 4 обладнали:

широку вхідну групу та примірочні,

зручні вбиральні,

адаптовані меблі,

Також у відділенні є:

індукційна петля та цифровий помічник для людей з порушенням слуху,

тактильна плитка по всій площі та мнемосхема — для людей з порушенням зору.

Відділення облаштували у співпраці з експертами із ГО “Безбар’єрність” та клієнтами з різними типами фізичних порушень.

Адреса: Київ, вул. Дорогожицька 4

Години роботи: будні: 8.00 – 21.00, вихідні: 9.00 – 19.00

Раніше ми писали, що в Україні запрацював чатбот для пошуку безбар’єрних локацій.