В “Охматдиті” відновили укриття: його стіни прикрасили фантазійними малюнками

У лікарні “Охматдит” відкрили оновлене укриття. Його стіни тепер прикрашають фантазійні малюнки.

Про це повідомили у соцмережах НДСЛ “Охматдит”.

Малюнки з’явилися в укритті відділення дитячої ендокринології завдяки підтримці посольства Ізраїлю в Україні. Їх намалювали ізраїльські мисткині Регіна Шафір і Зоя Север спільно з дітьми, які лікуються в “Охматдиті”.

“Ці малюнки створюють затишну атмосферу в укритті та допомагають дітям почуватися спокійніше під час повітряних тривог”, — зазначають в “Охматдиті”.

Художнє оформлення укриття зайняло чотири дні.

Фото: НДСЛ “Охматдит”, Cуспільне/Анна Сергієць