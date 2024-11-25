В “Охматдиті” відновили укриття: його стіни прикрасили фантазійними малюнками
У лікарні “Охматдит” відкрили оновлене укриття. Його стіни тепер прикрашають фантазійні малюнки.
Про це повідомили у соцмережах НДСЛ “Охматдит”.
Малюнки з’явилися в укритті відділення дитячої ендокринології завдяки підтримці посольства Ізраїлю в Україні. Їх намалювали ізраїльські мисткині Регіна Шафір і Зоя Север спільно з дітьми, які лікуються в “Охматдиті”.
“Ці малюнки створюють затишну атмосферу в укритті та допомагають дітям почуватися спокійніше під час повітряних тривог”, — зазначають в “Охматдиті”.
Художнє оформлення укриття зайняло чотири дні.
Фото: НДСЛ “Охматдит”, Cуспільне/Анна Сергієць
Опубліковано: 25 листопада 2024
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