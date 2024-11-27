Подільський міст відкриють для легкових авто та пасажирського транспорту з 1 грудня

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Наталія Габрух
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З 1 грудня Подільським мостом у Києві зможуть їздити легкові авто та громадський транспорт.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Зокрема, проїзд дозволять й новозбудованим тунелем, який сполучає мостовий перехід зі з’їздом на вулицю Петра Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина.

Для великовантажного транспорту Подільський міст поки залишиться закритим.

Віталій Кличко нагадав, що сьогодні мостовим переходом дозволено їздити тільки спецтранспорту та пасажирському автобусу № 111.

“Роботи з благоустрою та облаштування прилеглої території, біля новозбудованого тунелю, завершать до кінця року. Не перешкоджаючи руху транспорту”, — додав міський голова.

Фото: Вікіпедія

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Опубліковано: 27 листопада 2024
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