Приватизація готелю “Україна” на Майдані: покупець отримав фінальне погодження від АМКУ

Антимонопольний комітет надав дозвіл компанії “Ола Файн” Максима Кріппи на приватизацію готелю "Україна".

Про це йдеться в повідомленні відомства.

“Надано дозвіл ТОВ “ОЛА ФАЙН” на набуття контролю над активами у вигляді єдиного майнового комплексу державного підприємства “Готель “Україна”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у вересні 2024 року готель “Україна” на Майдані Незалежності продали за 2,5 млрд гривень. Переможцем аукціону стало ТОВ “Ола Файн”. Кінцевим бенефіціарним власником компанії є Максим Кріппа, який у 2022 році став офіційним власником української кіберспортивної команди NAVI.

Стартова ціна аукціону становила 1,05 млрд гривень (без ПДВ), однак переможець підвищив її до 2,5 млрд грн, що майже в 2,5 рази більше.

Фото: ukraine-hotel.kiev.ua