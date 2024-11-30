Приватизація готелю “Україна” на Майдані: покупець отримав фінальне погодження від АМКУ

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Наталія Габрух
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Антимонопольний комітет надав дозвіл компанії “Ола Файн” Максима Кріппи на приватизацію готелю "Україна".

Про це йдеться в повідомленні відомства.

“Надано дозвіл ТОВ “ОЛА ФАЙН” на набуття контролю над активами у вигляді єдиного майнового комплексу державного підприємства “Готель “Україна”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у вересні 2024 року готель “Україна” на Майдані Незалежності продали за 2,5 млрд гривень. Переможцем аукціону стало ТОВ “Ола Файн”. Кінцевим бенефіціарним власником компанії є Максим Кріппа, який у 2022 році став офіційним власником української кіберспортивної команди NAVI.

Стартова ціна аукціону становила 1,05 млрд гривень (без ПДВ), однак переможець підвищив її до 2,5 млрд грн, що майже в 2,5 рази більше.

Фото: ukraine-hotel.kiev.ua

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Опубліковано: 30 листопада 2024
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