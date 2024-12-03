У Києві очистили озеро Зариваха та демонтували незаконну дамбу

У Дарницькому районі очистили прибережну територію озера Зариваха та демонтували незаконну дамбу.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Столичного округу.

До Інспекції надійшло звернення про засмічення прибережної смуги озера. Прибувши на місце за вказаними у зверненні координатами, вони зафіксували несанкціоноване звалище, самовільно встановлену дамбу з мішків та шин, а також трубу поруч із нею.

Для вирішення ситуації Інспекція звернулася до КМДА, Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату та комунального підприємства “Плесо”.

Як повідомляє Державна екологічна інспекція, співробітники КП “Плесо” упорядкували прибережну зону озера Зариваха, а незаконну дамбу демонтували.

Нагадаємо, що у листопаді стало відомо, що озеро Зариваха перекрили стихійною дамбою й забруднили невідомими речовинами.

Фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу, facebook.com/pleso2016