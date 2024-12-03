На ВДНГ хочуть облаштувати терапевтичні сади .

Про це повідомляє ВДНГ.

Сад відновлення, або терапевтичний сад — це спеціальний простір, який має на меті допомагати військовим та людям із посттравматичним стресовим розладом.

У ВДНГ заявляють, що вже декілька місяців обмірковують ідею створення такого саду.

“В умовах повномасштабної війни — ВДНГ ще й простір для відновлення. Тому ми відчуваємо, що формат терапевтичних садів може стати ще одним проєктом гідного втілення наших цінностей”, — коментують у ВДНГ.

Фото: ВДНГ

Для того, щоб остаточно вирішити, чи потрібні терапевтичні сади на ВДНГ, запустили спеціальне опитування .

Раніше ми писали, що у листопаді на території Ботанічного саду імені Гришка у Києві з’явився “Кабінет Магнолії-терапевтки”. Там розмістили крісло і лампу, де лежачи під деревом відвідувачі можуть опинитися наодинці з природою. Ця інсталяція є частиною нової програми психологічної підтримки “Сади Стійкості” , яку організувала команда Володимира Кадигроба.

Також влітку цього року у Черкаській області, неподалік Канева, засновники “Садів Стійкості” спільно з благодійним фондом “Землячки” провели перший етап відновлення для жінок-військовослужбовців. Організатори “Садів” оцінюють перші результати як дуже позитивні і планують наступного року масштабувати програму.

Крім цього, на вулиці Притисько-Микільська на Подолі небайдужі кияни самотужки вирішили відновити занедбану ділянку і створити там новий громадський простір. Тут буде дзен-сад для психічного здоров’я і громадський сад, де мешканці зможуть вирощувати власну городину.

А у червні 2024 року на території психіатричної лікарні імені Павлова в Подільському районі Києва відкрили терапевтичний сад . Він має окремі зони, пристосовані до різних потреб відвідувачів, зокрема для усамітнення, соціальної взаємодії та реабілітації. До того ж, локація облаштована для маломобільних людей.

Фото: ВДНГ