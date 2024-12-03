На ВДНГ хочуть облаштувати терапевтичні сади
На ВДНГ хочуть облаштувати терапевтичні сади.
Про це повідомляє ВДНГ.
Сад відновлення, або терапевтичний сад — це спеціальний простір, який має на меті допомагати військовим та людям із посттравматичним стресовим розладом.
У ВДНГ заявляють, що вже декілька місяців обмірковують ідею створення такого саду.
“В умовах повномасштабної війни — ВДНГ ще й простір для відновлення. Тому ми відчуваємо, що формат терапевтичних садів може стати ще одним проєктом гідного втілення наших цінностей”, — коментують у ВДНГ.
Для того, щоб остаточно вирішити, чи потрібні терапевтичні сади на ВДНГ, запустили спеціальне опитування.
Раніше ми писали, що у листопаді на території Ботанічного саду імені Гришка у Києві з’явився “Кабінет Магнолії-терапевтки”. Там розмістили крісло і лампу, де лежачи під деревом відвідувачі можуть опинитися наодинці з природою. Ця інсталяція є частиною нової програми психологічної підтримки “Сади Стійкості”, яку організувала команда Володимира Кадигроба.
Також влітку цього року у Черкаській області, неподалік Канева, засновники “Садів Стійкості” спільно з благодійним фондом “Землячки” провели перший етап відновлення для жінок-військовослужбовців. Організатори “Садів” оцінюють перші результати як дуже позитивні і планують наступного року масштабувати програму.
Крім цього, на вулиці Притисько-Микільська на Подолі небайдужі кияни самотужки вирішили відновити занедбану ділянку і створити там новий громадський простір. Тут буде дзен-сад для психічного здоров’я і громадський сад, де мешканці зможуть вирощувати власну городину.
А у червні 2024 року на території психіатричної лікарні імені Павлова в Подільському районі Києва відкрили терапевтичний сад. Він має окремі зони, пристосовані до різних потреб відвідувачів, зокрема для усамітнення, соціальної взаємодії та реабілітації. До того ж, локація облаштована для маломобільних людей.
Фото: ВДНГ