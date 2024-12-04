Активісти закликають добудувати веломаршрут “Солом’янка – Центр” у 2025 році

Активісти закликають передбачити кошти на добудову веломаршруту “Солом’янка – Центр” у бюджеті Києва на 2025 рік.

Відповідне звернення подали до Департаменту транспортної інфраструктури КМДА та мера столиці Віталія Кличка, пише ГО "Асоціація велосипедистів Києва" (U-Cycle).

Депутатка Київради Євгенія Кулеба внесла правку щодо добудови веломаршруту до Програми економічного і соціального розвитку міста.

На це пропонують виділити 160 млн гривень, скоротивши фінансування будівництва під’їзної дороги до аеропорту “Київ”.

Що передбачає проєкт добудови:

веломаршрут з’єднає житловий масив Солом’янка з центром Києва.

Окрім велодоріжок, облаштують пішохідні зони, наземні переходи і оновлять тротуари у Солом’янському районі.

“Добудова маршруту критично важлива, оскільки в наступні роки не передбачено капітальних ремонтів вулиць на цьому напрямку, що унеможливлює з’єднання вже побудованих ділянок — вул. Чикаленка, вул. Скоропадського, вул. Липківського та частини просп. Повітряних Сил”, — зазначають в U-Cycle.

Фото: Влад Панченко / U-Cycle