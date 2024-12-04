Ялинку на Софійській площі вже встановлюють. Біля неї буде фотозона “Крила Фенікса”

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Ірина Маймур
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Новорічну ялинку 2025 на Софійській площі вже встановлюють. Монтаж триватиме два дні.

Про це повідомляє Суспільне.

Цьогоріч святкове дерево матиме висоту 15 метрів і буде оформлене в білому кольорі з небесно-блакитними гірляндами. Прикрасами новорічного дерева стануть сріблясті та білі іграшки з матовим і глянцевим покриттям.

Урочисте відкриття заплановане на 6 грудня. А стоятиме ялинка до 10 січня. Усі роботи фінансує ТОВ “Глобал-декор” без залучення бюджетних коштів.

Особливістю цьогорічного оформлення стане фотозона “Крила фенікса”, пише ТСН. Цей символ, за словами організаторів, був обраний через його глибокий зміст: фенікс, який відроджується з попелу, уособлює силу, незламність і нове життя. Розправлені крила символізують надію, віру у світле майбутнє та прагнення до відродження навіть у найважчих обставинах.

“У цих крилах – уся душа нашого народу, його незламна сила й віра в мирне, щасливе завтра”, – розповідають організатори.

Фото: Суспільне; “Вечірній Київ”

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Опубліковано: 04 грудня 2024
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