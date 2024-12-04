Ялинку на Софійській площі вже встановлюють. Біля неї буде фотозона “Крила Фенікса”

Новорічну ялинку 2025 на Софійській площі вже встановлюють. Монтаж триватиме два дні.

Про це повідомляє Суспільне.

Цьогоріч святкове дерево матиме висоту 15 метрів і буде оформлене в білому кольорі з небесно-блакитними гірляндами. Прикрасами новорічного дерева стануть сріблясті та білі іграшки з матовим і глянцевим покриттям.

Урочисте відкриття заплановане на 6 грудня. А стоятиме ялинка до 10 січня. Усі роботи фінансує ТОВ “Глобал-декор” без залучення бюджетних коштів.

Особливістю цьогорічного оформлення стане фотозона “Крила фенікса”, пише ТСН. Цей символ, за словами організаторів, був обраний через його глибокий зміст: фенікс, який відроджується з попелу, уособлює силу, незламність і нове життя. Розправлені крила символізують надію, віру у світле майбутнє та прагнення до відродження навіть у найважчих обставинах.

“У цих крилах – уся душа нашого народу, його незламна сила й віра в мирне, щасливе завтра”, – розповідають організатори.

Фото: Суспільне; “Вечірній Київ”