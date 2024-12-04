Верховний Суд збирається позбавити статусу памʼятки цілий комплекс історичних будівель на Деміївці

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Наталія Габрух
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Верховний Суд збирається позбавити статусу памʼятки цілий комплекс історичних будівель на Деміївці.

Про це повідомляє активіст Дмитро Перов.

Він зазначає, що мова йде про споруди пивоварні німця Карла Шульца. Вона була збудована у проміжку між 1860 та 1890 р. Сьогодні — це один з найстаріших збережених обʼєктів індустріальної архітектури на території міста. 13 вересня 2023 року Департамент охорони культурної спадщини КМДА включив будівлі до Переліку памʼяток Києва.

“Не погоджуючись з цим Благодійний фонд “Фонд національного добробуту Криму” у березні 2024 р. звернувся до Київський окружний адміністративний суд з вимогою скасувати памяткоохоронний статус. Задекларована мета — більш ніж благородна, спорудити ісламський культурний центр. Правда незрозуміло — чому саме замість памʼяток?”, — пише Дмитро Перов.

Адвокат і правозахисник Олександр Дядюк і Департамент подали апеляцію. 23 липня 2024 року Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення попередньої інстанції і визнав статус памʼятки за всіма будівлями комплексу.

“Проте, Фонд знову вирішив судитися, тепер — уже в касаційному суді. 9 вересня касаційний адмінсуд відкрив провадження, а днями знайомі скинули фото — все затянуто сіткою. А обʼєму будівлі помітно вже “поменшало”. За парканом — помітно приготування до нового будівництва”, — додає Дмитро Перов.

За його словами, розгляд справи у Верховному суді здійснює той самий суддя Андрій Рибачук, що двома тижнями раніше фактично визнав законним руйнування іншої памʼятки — Садиби Зеленських, 1890 р.

Фото: Дмитро Перов

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Опубліковано: 04 грудня 2024
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