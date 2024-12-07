На Центральному залізничному вокзалі в Києві встановили ялинку: як вона виглядає

На Центральному залізничному вокзалі в Києві встановили ялинку.

Про це повідомила пресслужба “Укрзалізниці”.

Ялинка зібрана з гілок, її прикрасили паперовими іграшками та гірляндою. Також на дереві є напис “Мій дім там, де моє серце”.

“Головну залізничну ялинку на Центральному київському вокзалі встановлено за графіком. Залізничники точно знають, що дива цілком можливі, особливо в цей святковий зимовий період”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 6 грудня на Софійській площі у Києві урочисто засвітили вогні головної ялинки України . Як і минулого року, ялинка — штучна і заввишки 15 метрів. Цього року вона білосніжна. Прикрашає дерево світло-блакитна гірлянда довжиною у 2 км, а також 2 тисячі бірюзових іграшок.

Фото: скриншот