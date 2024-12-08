McDonald's на Вокзальній площі у Києві звинувачують порушенні стандартів безбар’єрності: що кажуть у компанії

McDonald's звинувачують у тому, що їхній ресторан на Вокзальній площі насправді не безбар’єрний.

Заклад відкрився у Києві після реконструкції 21 листопада. У компанії зазначали, що новий McDonald's є безбар’єрним. У ньому облаштували автоматичні двері, ліфт і місце для людей на кріслах колісних. Також є тактильна плитка зовні й усередині, таблички з написами шрифтом Брайля й безбар’єрні вбиральні.

Натомість колишня працівниця Педагогічного музею України Кіра Степанович, яка має досвід робити з людьми з інвалідністю, опублікувала пост про те, що McDonald's на Вокзальній площі облаштували з порушенням правил безбар’єрності. За її словами, занадто багато тактильної плитки в закладі й перед ним.

“Хто консультував і робив план з фізичної доступності? Хто цю доступність тестував? Кому прийшла геніальна ідея перші й останні сходинки маркувати тактильною направляючою? А хто такий розумний поставив квадратики з тактилки біля тактилки на вулиці”, — написала Кіра Степанович.

У McDonald's відповіли , що проєкт будівництва пройшов експертизу від компанії з переліку Міністерства розвитку громад та територій України. За їхніми словами, проєктну документацію для ресторану розробили сертифіковані спеціалісти проєктної компанії.

Також McDonald's посилається на вимоги ДБН В.2.2-40:2018 щодо елементів безбар’єрності.

“Тактильну плитку біля входу облаштували для вказівки напряму до дверей (пункт 8.2.15 ДБН), а на сходах використали тактильну плитку для маркування першої й останньої сходинки згідно з пунктом 8.4.2.4 ДБН”, — пояснюють у McDonald's.

Фото: Forbes Україна