Нова ковзанка запрацювала у Києві: адреса, ціни

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Наталія Габрух
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У ТЦ “Глибочицький” запрацювала нова відкрита ковзанка Fifty Ice.

Про це йдеться на сторінці ТЦ у соцмережах.

На локації створені всі умови для комфортного відпочинку. Відвідувачам обіцяють якісний лід, гарну музику, а також смачні напої й закуски.

Особливістю ковзанки є безлімітне катання. Можна заплатити за вхід та кататися на ковзанах без обмежень у часі.

Ціни: у будні — 350 грн, у вихідні та святкові дні — 400 грн
Адреса: вул. Глибочицька 44/4
Режим роботи: вихідні та святкові дні — з 10:00 до 22:00, будні дні — з 11:00 до 22:00

Дізнайтеся про те, де кататися на ковзанах у Києві цієї зими – ми зібрали 9 критих та відкритих ковзанок, які вже працюють.

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Опубліковано: 16 грудня 2024
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