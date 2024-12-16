Нова ковзанка запрацювала у Києві: адреса, ціни

У ТЦ “Глибочицький” запрацювала нова відкрита ковзанка Fifty Ice.

Про це йдеться на сторінці ТЦ у соцмережах.

На локації створені всі умови для комфортного відпочинку. Відвідувачам обіцяють якісний лід, гарну музику, а також смачні напої й закуски.

Особливістю ковзанки є безлімітне катання. Можна заплатити за вхід та кататися на ковзанах без обмежень у часі.

Ціни: у будні — 350 грн, у вихідні та святкові дні — 400 грн

Адреса: вул. Глибочицька 44/4

Режим роботи: вихідні та святкові дні — з 10:00 до 22:00, будні дні — з 11:00 до 22:00

Дізнайтеся про те, де кататися на ковзанах у Києві цієї зими – ми зібрали 9 критих та відкритих ковзанок, які вже працюють.