На Байковому кладовищі встановлюють новий паркан на місці історичного, а ще з'явився фундамент

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Валерія Гуржий
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На місці зруйнованої частини паркану Байкового кладовища почалося будівництво. Там тривають роботи із заміни старого історичного огородження на нове – цегляно-клінкерне.

Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

Роботи пояснюють необхідністю облаштування підпірних стінок на місцях зсуву.

"Наскільки я памʼятаю з навчання на географічному факультеті – зсув відбувається по експозиції схилу, а не по всьому периметру, але то таке, деталі", – додав Перов.

Він також помітив, що на окремих ділянках вже розібрана огорожа перетворюється не в підпірну стінку, а в цілу монолітно-каркасну конструкцію. Зокрема, вздовж вулиці Миколи Грінченка за металевим парканом з частковим заступом на тротуар облаштований будівельний майданчик. І судячи з наявності фундаменту і бетонного моноліту запланована споруда має капітальний характер.

До того ж, на локації немає паспорту обєкту або інших інформаційних вказівників, що вказують на вид і характер здійснюваних робіт. Так само як немає й інформації про дозвільну документацію та відповідальних за проведення робіт осі.

Раніше ми писали, що історичне огородження Байкового кладовища знову почали демонтовувати.

Фото: Дмитро Перов

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Опубліковано: 17 грудня 2024
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