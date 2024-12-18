У парку біля Йорданського озера на Оболоні підрядник вирішив не добудовувати пандус

Під час будівництва парку навколо Йорданського озера на Оболоні з технічної документації “зник” пандус, і зрештою підрядник вирішив його не добудовувати.

Про це повідомляє співзасновниця ГО “Почайна” Аннабелла Моріна.



Цього року місто вирішило витратити 30 млн грн на будівництво парку на Йорданському озері. Проєктом парку передбачено облаштування пандусу, який навпроти Ольгінського дитячого садочку спускається від верхньої променади по схилу до води. Загальна частина пандусу була побудована у 2023 році, але не була поєднана з нижньою доріжкою, бо її ще не було. Також пандус на одній з ділянок має крутий нахил, тобто не відповідає вимогам інклюзії.

У 2024 році підрядник мав зробити поручні, борти, переробити круту ділянку та поєднати пандус із доріжкою. Восени після підписання договору з’ясувалось, що пандус “випав” із технічного завдання.

Зрештою, на одній із нарад в офісі “Київзеленбуду” Аннабелла Моріна домовилася, що пандус внесуть у “додаткові роботи” техзавдання.

“Але минулого тижня з’ясувалось, що завершувати будівництво пандусу ніхто не збирається. А в “Київзеленбуді” порекомендували громаді вмовляти підрядника “по-доброму” зробити його за свій кошт (в рахунок прибутку)”, — зазначає активістка.

За її словами, підрядник не хоче доробляти пандус, бо працівникам досі не заплатили.

“На сьогодні в Києві мільярдний профіцит бюджету, тому проблеми невиплат не мають ніякого відношення до війни. Це виключно проблема із менеджментом міста”, — пише Моріна.

Активістка наголошує, що наразі в Києві є лише один інклюзивний парк — “Наталка”.

Фото: “Київзеленбуд”