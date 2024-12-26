Петицію про захист Літературного скверу від забудови підтримала Київрада. Звернення набрало необхідні голоси в листопаді.

Літературний сквер уже 30 років перебуває під загрозою забудови. Громадськість неодноразово виступала проти планів зведення багатоповерхівки поблизу будівлі-пам'ятки архітектури — Інституту геологічних наук НАН України.

Київрада визнала "суспільну значимість" питання та пообіцяла вжити заходів для збереження скверу. Зокрема:

має провести дослідження об'єкта для визначення його цінності та стану збереженості;

повинна виконати фотофіксацію;

після цього має внести Літературний сквер до переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини.

Літературний сквер розташований на перетині вулиць Гончара та Коцюбинського в Шевченківському районі столиці. Раніше він носив назву ім. Чкалова.

Наразі сквер входить до списку озеленених територій загального користування Києва. У 2019 році Київрада дозволила розробити проєкт землеустрою для передачі ділянки "Київзеленбуду" з метою обслуговування скверу. Однак через бюрократичні труднощі ця земля так і не була офіційно передана "Київзеленбуду".

На початку цього року тут зрубали дерева, щоб звести житловий комплекс . До цього земельна комісія КМДА передала ТОВ "Молодіжний житловий комплекс "Оболонь" земельну ділянку в сквері для будівництва й обслуговування житлового будинку наприкінці 2023 року.

Раніше ми писали, що київська міська рада планує передати під забудову частину Літературного скверу.

Фото: Дмитро Перов