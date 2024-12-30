Суд скасував арешт садиби Барбана: вона знову під загрозою

Шевченківський районний суд Києва скасував арешт, накладений на садибу Барбана, що знаходиться на вулиці Обсерваторній.

Відповідне рішення опубліковане в Державному реєстрі судових рішень, пише активіст Дмитро Перов.

“Своїм рішенням суд скасував обмеження щодо користування майном — земельною ділянкою та будівлею на ній, розпоряджатися ними та вчиняти будь-які дії щодо цього майна. Клопотання про скасування арешту було подано медичним закладом, що планує відремонтувати підпірну стінку на межі ділянки“, — зазначає Перов.

За його словами, рішення обґрунтовують тим, що до підпірної конструкції немає іншого проїзду окрім як територією арештованої ділянки.

“Втім, яким чином заборона встановлена щодо власника-користувача майна (забудовника) стосується медзакладу, що не є власником майна — у рішенні не зазначається”, — вказує Перов.

За його словами, садиба Барбана була включена до Переліку пам’яток Києва лише 22 серпня 2024 року після тривалої боротьби активістів.

Садиба Барбана на Обсерваторній, 6 — будівля XIX століття, розташована поблизу Львівської площі, є зразком одноповерхової забудови другої половини ХІХ — початку ХХ століття.

На місці історичної Садиби заплановано будівництво 12-поверхового житлового комплексу. У серпні 2021 року була спроба самовільного знесення історичного комплексу будівель. Тоді Рада національної безпеки і оборони України скликала екстренне засідання, на якому зобов’язала КМДА надати будівлі статус памʼятки, а власника – зобов’язати іі відновити.

Фото: Дмитро Перов