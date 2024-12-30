Київ очищають від незаконних ялинкових ярмарків: демонтували майже 30 точок

У Києві триває боротьба з незаконними ялинковими ярмарками. За останній період демонтували вже 29 таких майданчиків.

Про це повідомили у КП “Київблагоустрій”.

Там зазначають, що поряд з легальними ярмарками у Києві також працюють незаконні точки торгівлі, які функціонують без відповідних дозволів. Це не лише шкодить економіці міста, але й завдає шкоди довкіллю, адже ці ялинки заготовлюються нелегально.

Найбільше незаконних ялинкових ярмарків демонтували у Святошинському районі — 12. У Деснянському районі прибрали вісім таких майданчиків, а у Печерському — три.

Комунальники закликають купувати ялинки у перевірених місцях, підтримуючи чесний бізнес і природу.

Адреси офіційних локацій з продажу новорічних ялинок можна знайти за посиланням .

Фото: КП “Київблагоустрій”