Київ очищають від незаконних ялинкових ярмарків: демонтували майже 30 точок
У Києві триває боротьба з незаконними ялинковими ярмарками. За останній період демонтували вже 29 таких майданчиків.
Про це повідомили у КП “Київблагоустрій”.
Там зазначають, що поряд з легальними ярмарками у Києві також працюють незаконні точки торгівлі, які функціонують без відповідних дозволів. Це не лише шкодить економіці міста, але й завдає шкоди довкіллю, адже ці ялинки заготовлюються нелегально.
Найбільше незаконних ялинкових ярмарків демонтували у Святошинському районі — 12. У Деснянському районі прибрали вісім таких майданчиків, а у Печерському — три.
Комунальники закликають купувати ялинки у перевірених місцях, підтримуючи чесний бізнес і природу.
Адреси офіційних локацій з продажу новорічних ялинок можна знайти за посиланням.
Фото: КП “Київблагоустрій”