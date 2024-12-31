Дивіться, як відреставрували фасад станції метро “Хрещатик”
Фасад станції метро “Хрещатик” відреставрували. Це зробило бюро Viharev Restavration.
Про це йдеться на сторінці бюро Viharev Restavration у соцмережах.
Влітку 2024 року за замовленням бізнес-центру “Хрещатик-Плаза” почали проводити роботи на об’єкті. Їх погодив департамент охорони культурної спадщини КМДА. В будівлі, окрім бізнес-центру, також розташований McDonald's і вхід до метро.
Що зробили під час реставрації:
- очистили й відремонтували фасади;
- частково замінили скління вікон на енергоефективне;
- відновили пошкоджені частини плитки;
- встановили підсвітку.
Раніше ми писали, що архітектурне бюро Viharev Restavration має відреставрувати садибу Лапинської на вулиці Гончара у Києві. Першим етапом стане ремонт фасаду, щоб відновити первісний вигляд садиби.
Фото: Viharev Restavration
Опубліковано: 31 грудня 2024