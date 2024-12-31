Дивіться, як відреставрували фасад станції метро “Хрещатик”

28
Наталія Габрух
share share

Фасад станції метро “Хрещатик” відреставрували. Це зробило бюро Viharev Restavration.

Про це йдеться на сторінці бюро Viharev Restavration у соцмережах.

Влітку 2024 року за замовленням бізнес-центру “Хрещатик-Плаза” почали проводити роботи на об’єкті. Їх погодив департамент охорони культурної спадщини КМДА. В будівлі, окрім бізнес-центру, також розташований McDonald's і вхід до метро.

Що зробили під час реставрації:

  • очистили й відремонтували фасади;
  • частково замінили скління вікон на енергоефективне;
  • відновили пошкоджені частини плитки;
  • встановили підсвітку.

Раніше ми писали, що архітектурне бюро Viharev Restavration має відреставрувати садибу Лапинської на вулиці Гончара у Києві. Першим етапом стане ремонт фасаду, щоб відновити первісний вигляд садиби.

Фото: Viharev Restavration

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 31 грудня 2024
share share
Біля озера Вербне на Оболоні відремонтували зону відпочинку: фото Біля озера Вербне на Оболоні відремонтували зону відпочинку: фото McDonald's відкрив новий заклад біля метро “Бориспільська” McDonald's відкрив новий заклад біля метро “Бориспільська” У поїздах “Укрзалізниці” з’являться гарячі обіди, розроблені Клопотенком: меню та ціни У поїздах “Укрзалізниці” з’являться гарячі обіди, розроблені Клопотенком: меню та ціни 10 книг 2024 року від українських авторів 10 книг 2024 року від українських авторів
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.