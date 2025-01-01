Кінцева зупинка трамвайних маршрутів “ДВРЗ” відновила роботу: її здали з порушенням вимог безбар’єрності

31 грудня кінцева зупинка “ДВРЗ” трамвайних маршрутів №№ 23, 32, 33 відновила роботу.

Про це повідомляють у спільноті “Пасажири Києва”.

Активісти зазначають, що для пасажирів трамвайних маршрутів №№ 23, 32, 33 посадка і висадка відбувається на одній зупинці біля фармкомпанії “Кусум” і ДЮСШ №21. Проте для маломобільних людей трамвай остаточно став недоступним.

“Ми вже писали про цю зупинку — там не було облаштовано платформу відповідно до ДБН. При цьому у листопаді місцевий депутат Федоренко заявляв, що всі роботи проводяться меценатами за проєктом КП “Київпастранс”, а Київпастранс відповів що це все було зроблено самовільно і з ними нічого не погоджували”, — зазначають у спільноті “Пасажири Києва”.

За їхніми словами, судячи з раптовості змін — місцевий депутат через КМДА пролобіював відкриття цієї неіклюзивної зупинки “під ялиночку”.

“До речі, в Дептрансі нам ще на початку жовтня обіцяли провести нараду з цього питання, але далі слів це не пішло”, — пишуть “Пасажири Києва”.

Там також додають, що закриття дублюючого автобусного маршруту №33т поки не планується.

Раніше ми писали, що на останній зупинці трамваїв на вулиці Алматинській між трамвайними рейками поклали ґрунт та газон замість бетонних плит. Імовірно, це могли робити в межах облаштування скверу.

Водночас "Пасажири Києва" наголошували, що на самій кінцевій зупинці, як і на решті зупинок, не побудували платформу. "Як наслідок — тепер на вулиці їздять сучасні низькопідлогові трамваї, в які люди на колісних кріслах чи з дитячими візками просто не можуть заїхати. Також не була добудована кінцева зупинка, а для обслуговування частини району довелось залишити автобуси-дублери", — кажуть експерти.

Фото: “Пасажири Києва”