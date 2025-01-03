Діснейленд хочуть зробити у Гідропарку – петиція

Дитячий парк розваг за типом Діснейленду пропонують зробити у київському Гідропарку.

Відповідну петицію на сайті КМДА зареєстрував архітектор Олег Заварзін. З 30 грудня документ набрав 288 підписів киян з 6000 необхідних.

Свою ідею Заварзін обгрунтовує занедбаним станом Гідропарку, який “створює умови розвитку лише криміногенного середовища” посеред міста.

Пляж у Гідропарку

“Уявляється можливим наповнити існуючий парк новим змістом з метою гуманізації і впорядкування міського середовища столиці України. Наприклад, це може бути створення значного тематичного парку для дітей за типом Діснейленда, де в основу проекту покласти ідеї українських народних казок, фольклору, самобутності тощо”.

Попередні спроби перетворити Гідропарк на Діснейленд

Динопарк у Гідропарку

Ідея “українського Діснейленду” у Гідропарку – не нова. У 2016 році мер Віталій Кличко обіцяв презентувати концепцію розвитку парку , який мав стати “містечком розваг, де можна відпочити з дітьми” за принципом Діснейленду.

У 2019 році, відвідавши парк розваг Europa-park у Німеччині, Кличко знову заявив :

“Ми плануємо створити великий парк розваг та активного відпочинку на території столичного Гідропарку. Це територія у майже 130 гектарів, острів недалеко від центру міста. І сьогодні нам потрібен інвестор, який вкладе кошти, досвід та ідеї в реалізацію такого великого проекту”.

Втім, ці плани так і не перетворилися на реальність.

Натомість у Гідропарку відкрили Динопарк – тематичний парк динозаврів. Там розмістили роботизовані фігури динозаврів реальних розмірів, тварин льодовикового періоду та комах-велетнів.