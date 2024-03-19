11 комфортних укриттів на лівому березі Києва

Інклюзивні, з автоматичним відкриттям дверей, спортзалами, душовими та місцями для сну — зібрали 11 укриттів на Лівому березі, де комфортно й безпечно перечекати тривогу.

Укриття з душем, дитячим куточком і медпунктом у Дарницькому районі

Комфортне оновлене укриття працює в приміщенні Консультативно-діагностичного центру № 2.

Воно має площу 115 квадратних метрів та може вмістити 150 осіб. Приміщення обладнали санітарною та душовою кімнатами, сучасною вентиляційною системою з рекуперацією тепла, зручними меблями та оргтехнікою. Також сховище має дитячий куточок і медпункт.

Укриття забезпечили безперебійним інтернет-зв’язком та альтернативним джерелом живлення. Стіни сховища розписали віршами української поетеси Ліни Костенко.

Укриття на території медмістечка на Харківському шосе

Це укриття розташоване на території медичного містечка на Харківському шосе, 121.

Сховище має загальну площу 509 квадратних метрів та може вмістити 500 осіб.

Приміщення обладнали потужною вентиляцією та системою контролю за якістю повітря, приладами обігріву, резервними ємностями для питної води, відеоспостереженням, електронним електромагнітним замком з автоматичним доступом, великою кількістю розеток, якісним освітленням та інтернетом, санітарними кімнатами, зокрема для маломобільних груп, медичною кімнатою, їдальнею та операційною.

Укриття на 800 осіб зі спортзалом у Дарницькому районі

У гімназії № 62 облаштували укриття зі спортзалом та кімнатами для навчання.

Площа бомбосховища становить майже 500 квадратних метрів. Під час повітряної тривоги тут одночасно можуть перебувати 800 людей. Це можуть бути як учні гімназії, так і мешканці сусідніх будинків.

В укритті є навчальні класи та спортзали, а також туалети та інші приміщення.

Укриття з автоматичним відкриттям дверей на Троєщині

На вулиці Оноре де Бальзака, 4 працює оновлене укриття з автоматичним відкриттям дверей.

У трьох приміщеннях під кожним під’їздом зробили капітальний ремонт, провели вентиляцію, воду, облаштували санвузли, поставили лави та сповивальний столик. Також в укритті є запас питної води та колективна аптечка.

Двері сховища обладнали електронними приладами, що автоматично відкривають замок під час сповіщення про тривогу.

Стіни укриття прикрашає Самчиківський розпис. Його намалювала художниця Ольга Машевська.

Укриття з автоматичним відкриттям дверей на Дарниці

Це укриття на вулиці Новодарницькій, 3/15 облаштував український виробник систем безпеки Ajax.

Окрім автоматичної системи доступу під час тривог, укриття має поворотну камеру з двостороннім аудіозв’язком, відеокамеру з функцією підрахунку відвідувачів, систему безперебійного живлення, кнопку відчинення дверей зсередини і три датчики: пожежний, контролю повітря та датчик руху з фотофіксацією.

Інклюзивне укриття із пандусами в Дніпровському районі

Це укриття розмістили в нещодавно відремонтованому центрі для осіб з інвалідністю. У разі повітряної тривоги тепер можуть перебувати 120 людей.

Інклюзивним укриттям, зважаючи на його пристосованість для осіб з інвалідністю, зможуть скористатися всі охочі кияни.

Для осіб з інвалідністю тут облаштували пандуси на вході, перила та спеціальний туалет.

Укриття в дитячій школі мистецтв на вулиці Харченка

Комфортне укриття працює в дитячій школі мистецтв № 9 на вулиці Євгена Харченка.

Його облаштували за підтримки KSE Foundation, OKKO, БФ «Київська школа економіки» та округу Фрідріхсхайн-Кройцберг міста Берлін (ФРН).

Захисну споруду обладнали банкетками, кріслами-мішками, термопотами, аптечками, шанцевим інструментом, дитячими меблями, розкладачками та ліхтарями.

Укриття на 650 осіб у найстарішій школі Дарниці

Це укриття розташоване в школі № 127 на вулиці Ялтинській. Навчальний заклад найстаріший у районі — 1936 року будівництва.

Укриття тут облаштували ефективно, швидко та недорого. Це підвал, у якому облаштували декілька навчальних кабінетів, медпункт, кімнати відпочинку. Підвал відремонтували, закупили парти та дошки. Вчителька малювання оздобила стіни, у шафах розмістився запас води та снеків. Наразі укриття одночасно може вмістити близько 650 учнів.

Школа планує залишити ці кімнати як додаткові кабінети й після перемоги — зручно, комфортно, дах змогу збільшити кількість занять, що проводяться одночасно.

Укриття із місцями для сну в Дарницькому районі

Це укриття облаштували на вулиці Зрошувальній, 4А Дарницького району. Окрім місць для сидіння, його обладнали ще й місцями для сну.

Це сховище вже вберегло сотню життів. На територію закладу, де воно знаходиться, впала ракета. Усі, хто спустився до укриття, залишилися неушкоджені.

Укриття із Самчиківським розписом в підвалі бібліотеки на Троєщині

Комфортне сховище облаштували в підвалі бібліотеки для дітей № 115 на вулиці Бальзака, 28.

Воно розраховане на 50 осіб. Сховище має два яруси, туалет і безперебійну систему живлення.

Для комфортного та спокійного перебування в укритті встановили полиці з книжками, телевізор і пуфи-мішки. Стіни сховища прикрасили Самчиківським розписом.

Укриття з електронним замком у Дарницькому районі

Це укриття розташоване в житловому будинку за адресою вул. Євгена Харченка, 59.

Мешканці будинку власними силами зібрали кошти для додаткового оснащення, завдяки чому укриття обладнали електронним замком із віддаленим доступом, Wi-Fi-роутером, сигналізацією для унеможливлення випадків вандалізму, відеоспостереженням та датчиками руху.

Фото: Марина Хонда, ckrdi.kiev.uа; Олександр Камишін; Тимур Ткаченко; «Вечірній Київ»; Ганна Старостенко; Микола Калашник