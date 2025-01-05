У Львові відновили будинок, який постраждав від російського обстрілу та повернули відреставровану історичну браму

У Львові повністю ліквідували всі пошкодження у будинку на вул. Кокорудзи, 16. Він постраждав від російського обстрілу 4 вересня 2024 року.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

Після обстрілу у триповерховому будинку було зруйновано дах, вхідну дерев’яну браму, а також пошкоджено вікна у квартирах мешканців. Відновлення усіх пошкоджених елементів відбувалося за кошти міського бюджету. На це витратили 426,6 тисяч гривень.

Нагадаємо, 4 вересня російські війська завдали удару по житловому масиву у Львові , що призвело до загибелі 7 людей. Пошкоджено близько 50 багатоквартирних і приватних будинків. Також були пошкоджені щонайменше сім пам’яток архітектури. Зокрема на вулицях Коновальця та Кокорудза.

Фото: Львівська міська рада