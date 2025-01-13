На місці історичної садиби Лошевичів в центрі Києва продовжують будівництво ЖК: фото

На місці історичної садиби Лошевичів у Києві продовжується незаконне будівництво ЖК.

Про це повідомляє активіст Дмитро Перов.

“Забудовник — ТОВ “Інвест Рентал” під виглядом реконструкції просто зніс одну з найстаріших садиб на вул. Саксаганського, 76. Нині на місці 165 річної садиби — просто котлован і здійснюється нове будівництво”, — пише Дмитро Перов.

Він зазначив, що замість того аби отримати заслужене покарання і відновити історичну будівлю — підприємці зводять черговий ЖК. Будівництво вже спричинило руйнування у поруч розташованій пам'ятці — будинку, 1912 року, де жив відомий київський архітектор Михайло Бобрусов.

Нагадаємо, що будівля на вулиці Саксаганського, 76 була найстарішою на вулиці. Її знесли 24 вересня 2020 року. У КМДА відреагували і повідомили, що забудовник не отримував відповідного дозволу на такі дії. Пізніше там з'явився паспорт нового об'єкта , з проєктом будівлі, яку хочуть побудувати на цьому місці.

Згодом забудовник повідомив, що історична будівля на вулиці Саксаганського, яку знесли 24 вересня, не підлягала ремонту.

У грудні 2024 року на локації розпочалося будівництво . Проєкт передбачає надбудову вже знесеної історичної будівлі.

Фото: Дмитро Перов