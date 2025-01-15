Будинок з комахами залишиться пам’яткою архітектури — рішення суду

Суд залишив за Будинком з комахами, що на вул. Володимирська, 93, охоронний статус.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення про позбавлення Будинку з комахами, що на вулиці Володимирська, 93, охоронного статусу, написав Перов.

Нагадаємо, що триповерхову будівлю XIX століття на Володимирській, 93 в Києві, відому своєю ліпниною з гіпертрофованими мухами, почали розбирати у червні 2021 року. Унікальна ліпнина була знищена незадовго до присвоєння споруді охоронного статусу.

Знову її почали розбирати у квітні 2023-го. У 2021 році Департамент охорони культурної спадщини КМДА вніс будинок до Переліку пам’яток Києва. У 2022 році Окружний адміністративний суд міста Києва позбавив будинок цього статусу, однак рішення у справі 640/22099/21 так і не вступило в дію.

Офіційно їх подали як "капітальний ремонт" на замовлення ОСББ, однак депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова та співзасновник пам'яткоохоронного хабу "Цегла" Дмитро Перов стверджували про початок демонтажу садиби.

У червні 2023 року Мінкульт вніс споруду до Державного реєстру нерухомих пам’яток.

Однак у листопаді 2023 року поруч із будинком, на вулиці Володимирська, 95/42 розпочалося нове будівництво. Внаслідок робіт пам’ятка архітектури опинилася в аварійному стані.

Згодом стало відомо, що мешканці намагалися зупинити будівництво. Тоді жителям будинку запропонували викуп квартир за ціною нижчою за ринкову для того, щоб “знести будинок та збільшити площу будівництва”.

Зрештою забудовник уже встиг розібрати частину третього поверху “Будинку з мухами”. Але завдяки розголосу зараз знищення пам’ятки архітектури зупинено.

У листопаді 2024-го Департамент охорони культурної спадщини КМДА презентував концепцію реставрації архітектурної пам’ятки “Будинок з комахами”.

Фото: КМДА; Дмитро Перов