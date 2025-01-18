У Києві відкриють перший бар “Сікера”: де саме

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Наталія Габрух
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18 січня у Києві за адресою вул. Софіївська, 6 відкриють перший бар “Сікера”.

Про це повідомляє ain.ua.

Підготовка до відкриття закладу тривала приблизно місяць. Окрім напоїв, в меню “Сікери” обіцяють додати легкі закуски від локальних виробників — крафтові сири, мʼясні нарізки, запечені равлики по-бургундськи. Заклад розраховує окупити вкладення протягом року.

У команді поділилися, що планують відкрити ще дві точки у Києві — на Подолі та біля станції метро “Хрещатик”. Наразі там тривають ремонтні роботи.

“На цьому етапі ми зосередимося на трьох власних точках. У майбутньому плануємо розвивати франшизу. Уже заплановане відкриття ще однієї точки на Подолі в Києві наступного місяця. Окрім цього, ми плануємо запустити франшизу в Чернівцях та Хмельницькому”, — зазначають у команді “Сікери”.

Сікера — це давня загальна назва всіх алкогольних напоїв, окрім вина. Такі напої виготовляють на основі меду, ягідних і фруктових соків і чистих культур дріжджів.

В Україні напої під брендом “Сікера” виготовляє компанія “Медовий спас”. Її у 2018 році заснував Сергій Липко.

Фото: ain.ua

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Опубліковано: 18 січня 2025
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