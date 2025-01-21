Петиція про заборону забудови Пейзажної алеї зібрала необхідні голоси

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Наталія Габрух
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Петиція на сайті Київської міської ради із закликом заборонити забудову провулка Киянівського та Пейзажної алеї під виглядом будівництва паркінгу набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Відомо, що КП “Київгенплан” розробило Детальний план території на провулку Киянівський у Шевченківському районі Києва. Згідно з ним планують побудувати багаторівневий паркінг, “зрізавши культурний та археологічний шар місцевості”.

Автор петиції зазначає, що земельна ділянка розташовується у Центральному історичному ареалі міста Києва, в археологічній охоронній зоні та на території Державного історико-архітектурного заповідника “Стародавній Київ”.

“З огляду на розміщення зазначеної вище земельної ділянки в історичному та археологічному ареалі міста Києва, проведення будь-яких робіт, а тим більше будівельних, суворо заборонено та іде в розріз з державною політикою щодо необхідності збереження національної ідентичності та історичних цінностей”, — додає автор петиції.

Кияни просять:

  • зберегти символи української державності та ідентичності під час голосування щодо затвердження Детального плану території по провулку Киянівському;
  • вжити заходів для недопущення руйнування і забудови історичного ареалу Києва та Старокиївської гори зокрема.

Нагадаємо, що у КМДА можуть підтримати питання щодо будівництва підземно-наземного паркінгу на 320 машиномісць біля Пейзажної Алеї.

В ДПТ вписано, що паркінг обійдеться в 225 млн грн. Поки невідомо за чий кошт планують будувати паркінг – з бюджету міста чи за інвестиційні. За словами ГО "Пасажири Києва", економічної доцільності в таких паркінгах не багато, тому вірогідно приватні інвестори не зайдуть у цей проєкт і його будуватимуть за міські кошти.

Фото: andrey3952

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Опубліковано: 21 січня 2025
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