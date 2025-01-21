Петиція про заборону забудови Пейзажної алеї зібрала необхідні голоси
Петиція на сайті Київської міської ради із закликом заборонити забудову провулка Киянівського та Пейзажної алеї під виглядом будівництва паркінгу набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.
Відомо, що КП “Київгенплан” розробило Детальний план території на провулку Киянівський у Шевченківському районі Києва. Згідно з ним планують побудувати багаторівневий паркінг, “зрізавши культурний та археологічний шар місцевості”.
Автор петиції зазначає, що земельна ділянка розташовується у Центральному історичному ареалі міста Києва, в археологічній охоронній зоні та на території Державного історико-архітектурного заповідника “Стародавній Київ”.
“З огляду на розміщення зазначеної вище земельної ділянки в історичному та археологічному ареалі міста Києва, проведення будь-яких робіт, а тим більше будівельних, суворо заборонено та іде в розріз з державною політикою щодо необхідності збереження національної ідентичності та історичних цінностей”, — додає автор петиції.
Кияни просять:
- зберегти символи української державності та ідентичності під час голосування щодо затвердження Детального плану території по провулку Киянівському;
- вжити заходів для недопущення руйнування і забудови історичного ареалу Києва та Старокиївської гори зокрема.
Нагадаємо, що у КМДА можуть підтримати питання щодо будівництва підземно-наземного паркінгу на 320 машиномісць біля Пейзажної Алеї.
В ДПТ вписано, що паркінг обійдеться в 225 млн грн. Поки невідомо за чий кошт планують будувати паркінг – з бюджету міста чи за інвестиційні. За словами ГО "Пасажири Києва", економічної доцільності в таких паркінгах не багато, тому вірогідно приватні інвестори не зайдуть у цей проєкт і його будуватимуть за міські кошти.
Фото: andrey3952