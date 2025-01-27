У Харкові відкрили другу підземну школу: як вона виглядає

У Харкові 27 січня відкрили другу підземну школу.

Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов.

Наразі школа розрахована на 750 дітей, а коли завершать другу чергу будівництва, навчальний заклад прийме майже тисячу учнів.

У школі зробили просторі класи та широкі коридори, а також облаштували інклюзивну та ресурсні кімнати.

Навчальний заклад побудували за найвищими стандартами безпеки завдяки фінансуванню від уряду Тайваню та підтримці міжнародних партнерів.

“Тут вчаться діти, які вже закінчують початкову школу, але бачать одне одного наживо вперше. Ковід і війна забрали у них можливість нормального навчання. Але найважливіше, що тепер вони разом”, — зазначив Ігор Терехов.

Нагадаємо, що першу підземну школу у Харкові відкрили у квітні 2024 року. Тоді вона стала першою школою такого типу в Україні. Приміщення має 20 класних кімнат та розраховане на прийом 900 учнів у дві зміни.

Фото: Ігор Терехов