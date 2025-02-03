На Глибочицькій внаслідок ремонту колій утворилися затори: дивіться, як проходять роботи

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Валерія Гуржий
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На вулиці Глибочицькій тривають ремонт колій, внаслідок чого на вулиці утворилися затори.

Про це повідомляє спільнота "Управа КПТ".

Наразі перекрито рух проїжджою частиною та трамвайною колією з Контрактової площі в напрямку вулиці Дмитрівської. При цьому організовано рух трамвайною колією з вулиці Дмитрівської в напрямку Контрактової площі для виїзду із депо або заїзду в депо трамвайних вагонів.

Також по цій колії організовано тимчасово рух інших транспортних засобів.

Раніше ми писали, що у на вулиці Глибочицькій, на ділянці від вулиці Січових Стрільців до вулиці Нижній Вал, розпочнеться ремонт зношених ділянок трамвайних колій. На цей період трамваї № 14, 18 буде закритий. Натомість із 1 лютого і до закінчення робіт курсуватиме тимчасовий автобусний маршрут № 14Т сполученням "проспект Відрадний – Контрактова площа".

Фото: "Управа КПТ"

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Опубліковано: 03 лютого 2025
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