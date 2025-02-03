У підземному переході на Шулявці запрацював ліфт, який не функціонував більше року

Біля метро "Шулявська" у підземному переході запрацював ліфт для маломобільних груп населення, який не функціонував більше року.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Весь цей час на ліфті був надпис "Просимо вибачення за тимчасові незручності. Ліфтові підйомники проходять сертифікацію".

Раніше ми писали, що в підземному переході біля метро “Шулявська” відпадає тактильна плитка, стерлася розмітка на сходах і не працюють ліфти. У 2023 році перехід реконструювали за 34,4 млн грн.