На Трухановому острові хочуть незаконно звести будинки: що відомо

584
Ірина Маймур
share share

На Трухановому острові в Києві почали зводити огорожу та перекривати вільний доступ до берега.

Про це повідомив голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея.

За його словами, забудовники планують звести будинки на ділянці близько 3 гектарів комунальної землі, яка межує з річкою Десенка. Перші будівельні вагончики тут з’явилися ще кілька років тому, але роботи призупинили через повномасштабне вторгнення.

Громадська рада при КМДА направила запит до міських департаментів щодо наявності дозвільних документів на забудову острова.

Тим часом на місце виїхали інспектори благоустрою, які перевіряють законність робіт та виносять відповідні приписи.

Раніше ми писали, що відтепер острови Труханів і Венеціанський перебуватимуть під охороною. Завдяки зусиллям Спеціалізованої екологічної прокуратури були скасовані неправомірно встановлені водоохоронні зони та стометрові прибережні захисні смуги на цих територіях. Відтепер уся територія островів охороняється як прибережна захисна смуга.

Фото: Геннадій Кривошея

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 06 лютого 2025
share share
У Києві вперше за п’ять років зменшилась кількість велосипедистів – дослідження U-Cycle У Києві вперше за п’ять років зменшилась кількість велосипедистів – дослідження U-Cycle Рецепти лютого: Що готувати з капустою, часником та лимонами Рецепти лютого: Що готувати з капустою, часником та лимонами Дивіться, як колись запарковану вуличку у Львові перетворили на пішохідну Дивіться, як колись запарковану вуличку у Львові перетворили на пішохідну "Дворик з воронами" на Рейтерській не забудовуватимуть "Дворик з воронами" на Рейтерській не забудовуватимуть
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.