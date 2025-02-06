На Трухановому острові хочуть незаконно звести будинки: що відомо

На Трухановому острові в Києві почали зводити огорожу та перекривати вільний доступ до берега.

Про це повідомив голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея.

За його словами, забудовники планують звести будинки на ділянці близько 3 гектарів комунальної землі, яка межує з річкою Десенка. Перші будівельні вагончики тут з’явилися ще кілька років тому, але роботи призупинили через повномасштабне вторгнення.

Громадська рада при КМДА направила запит до міських департаментів щодо наявності дозвільних документів на забудову острова.

Тим часом на місце виїхали інспектори благоустрою, які перевіряють законність робіт та виносять відповідні приписи.

Раніше ми писали, що відтепер острови Труханів і Венеціанський перебуватимуть під охороною. Завдяки зусиллям Спеціалізованої екологічної прокуратури були скасовані неправомірно встановлені водоохоронні зони та стометрові прибережні захисні смуги на цих територіях. Відтепер уся територія островів охороняється як прибережна захисна смуга.

Фото: Геннадій Кривошея