McDonald’s на Лук’янівці відновив роботу після ракетного удару

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Ірина Маймур
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McDonald’s на Лук’янівці відновив роботу після російського ракетного удару 18 січня.

Про це пресслужба мережі повідомила виданню Forbes.

Відновлення закладу тривало майже місяць.

У результаті обстрілів було пошкоджено фасад, стелю та інтер’єр закладу. Вийшло з ладу технічне обладнання, зокрема каси, монітори на “МакДрайві”, частина кухонних пристроїв і холодильне устаткування. Ушкоджень зазнало також приміщення тренінг-центру для співробітників, розташоване на другому поверсі.

Ресторан на “Лук’янівській” постраждав від обстрілів уже вп’яте. Цього разу пошкодження були найбільш серйозними.

Ресторан на Лук’янівці був першим у мережі McDonald's в Україні.

Нагадаємо, що 18 січня 2025 року російський ракетний удар по Києву пошкодив не лише ресторан, але й станцію метро "Лук’янівська", де зруйновані скляні елементи входу. Унаслідок обстрілу загинули три людини, ще троє отримали поранення.

Фото: пресслужба McDonald’s, УНІАН, Олександр Синиця

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Опубліковано: 13 лютого 2025
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