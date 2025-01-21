McDonald's на Лук'янівcькій, який постраждав від російського удару, відновлять протягом місяця

McDonald's біля станції метро "Лук’янівська", який постраждав від російського ракетного удару 18 січня, відновлять протягом місяця.

Про це повідомляє пресслужба компанії у коментарі “Віледж Україна”.

Унаслідок обстрілу пошкоджено фасад, стелю та інтер’єр закладу. Також постраждала техніка, зокрема монітори прийому замовлень на "МакДрайві" та обладнання на кухні.

Цей ресторан, відкритий ще у 1997 році, є першим закладом мережі "МакДональдз" в Україні. З початку повномасштабного вторгнення він потерпав від обстрілів п’ять разів, але цього разу пошкодження є найсерйознішими.

Наразі триває оцінка збитків та огляд обладнання. В команді мережі запевнили, що відновлювальні роботи займуть близько місяця.

Нагадаємо, що 18 січня 2025 року російський ракетний удар по Києву пошкодив не лише ресторан, але й станцію метро "Лук’янівська", де зруйновані скляні елементи входу. Унаслідок обстрілу загинули три людини, ще троє отримали поранення.

Фото: УНІАН, Олександр Синиця