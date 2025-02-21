Кияни закликають відновити автобус №100, який їздить з Троєщини на Виноградар

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Валерія Гуржий
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Кияни зареєстрували петицію із закликаом відновити роботу автобусу №100 за маршрутом "Автобусний парк №6 – вулиця Сошенка".

За словами автора, це важливо, адже цей маршрут з'єднує багато районів та житлових масивів: Троєщину, Воскресенку, Райдужний, Оболонь, Мінський масив та Виноградар. Автобус також доставляє пасажирів до метро "Оболонь".

Раныше ми писали, що у Києві розглядається можливість відновлення автобусного маршруту №100, але після закінчення ремонту тунелю метро на "синій гілці".

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Опубліковано: 21 лютого 2025
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