У Львові завершують реставрувати вивіску 70-х років – дивіться фото

Ініціатива "Рудименти Львова" завершує працювати над відновленням вивіски 1972-го року магазину "Електротовари" на вулиці Левицького.

Реставрацію почали у липні 2024 року. Вартість робіт оцінили у 200-230 тис грн. Команда оголосила збір коштів і зібрала 98 тисяч гривень. Зараз, за словами авторки "Рудиментів" та ініціаторки відновлення Ярини Короткевич, суму вдається знизити на 50-70 тис грн. Тож команді залишається зібрати близько 50 тисяч гривень.

Першим кроком після демонтажу став розбір металевих основ-коробок літер та оцінка їхнього стану, пише Pragmatika. У внутрішній частині букв виявили залишки оригінального червоного кольору, відносно якого обирали колір вже для нового покриття.

Другий етап – очищення та підготовка основи до фарбування. Зняття шару облупленої фарби майстри виконували піскоструменем, далі нерівності чи діри металевої поверхні виправляли алюмінієвою шпаклівкою. Перед фарбуванням букви були двічі оцинковані.

"Ми настільки звикли до брудного та вигорілого кольору вивіски, що складно повірити, наскільки яскравою вона була на час встановлення. Обраний нами RAL 3013 — це свідомо глухіший відтінок у порівнянні з оригіналом, адже літери розміщені на пам’ятці архітектури й тут не можна надто агресивно втручатися у міське історичне середовище" — розповідає консультант проєкту, архітектор Іван Маркович.

Третій етап — виготовлення акрилових вкладок. Матеріал обрали молочного кольору, ледь прозорий. Таке рішення команда прийняла із естетичних міркувань — аби полотно літер пропускало світло діодної стрічки всередині літери і створювало ефект світіння зсередини.

Зараз проєкт наближається до своєї заключної частини. Залишилося виготовити кріплення й неонові трубки, а потім – провести монтаж на локації.

Ініціатива “Рудименти Львова” обліковує та досліджує радянські вивіски українською мовою. Проєкт концентрується на тому, як в умовах радянської пропаганди та домінації російської мови, в міському просторі Львова все ж знаходилося місце для вивісок, реклами та дизайну українською із унікальними художніми рішеннями.

Долучитися до відновлення вивіски можна за посиланням .

Фото: Софія Короткевич