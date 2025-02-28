У Києві стартували перші аукціони на розміщення МАФів у Печерському районі

Запустили перші аукціони на оренду місць для розміщення МАФів в Печерському районі Києва.

Організатором виступило комунальне підприємство “Київ.Прозоро”, а самі торги проходять через систему “Prozorro.Продажі”.

Підприємці можуть обрати локації для кіосків, павільйонів або інших тимчасових споруд, адаптуючи їх під потреби міста. Всі конструкції мають відповідати затвердженим архетипам, що формують сучасний міський простір.

Переможці аукціонів отримають право орендувати місце на п’ять років із можливістю продовження договору. Важливість цих аукціонів пояснюється розташуванням локацій – Печерський район є одним із ключових у столиці, що робить ці місця привабливими для бізнесу.

Окрім цього, з грудня стартували аукціони на оренду місць для встановлення поштоматів.

Нагадаємо, що у 2024 році Київрада підтримала рішення щодо зменшення кількості МАФів впродовж двох років і запуску електронних торгів на право торгівлі у таких спорудах через систему “Prozorro.Продажі”.

Організатором онлайн-аукціонів з оренди комунальних площ для розміщення тимчасових споруд буде комунальне підприємство "Київ.Прозоро". На комунальних ділянках, які здаватиме в оренду підприємство, бізнес може розміщувати зарядні станції для електромобілів, термінали, вендингові автомати та автомати з продажу товарів, поштомати, МАФи.

Фото: КП “Київблагоустрій”