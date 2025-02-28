З посад у КМДА звільнять підозрюваних у привласнені землі на суму понад 94 млн грн

У КМДА звільнять з посад трьох підозрюваних у привласнені землі на суму понад 94 млн грн, а ще один має скласти депутатські повноваження.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Йдеться про таких підозрюваних:

заступник голови КМДА Петро Оленич

заступник директора КП "Спецжитлофонд" Юрій Леонов

заступник керівника КП "Київблагоустрій" Олексій Мушта.

До того ж, депутат Київради, голова земельної комісії Михайло Терентьєв має скласти депутатські повноваження.

Раніше ми писали, що у Києві правоохоронці викрили та припинили схему заволодіння цінною столичною землею під забудову. Її організатори взяли під повний контроль процедури ухвалення місцевою владою рішень про надання прав на землю.