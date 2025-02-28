З посад у КМДА звільнять підозрюваних у привласнені землі на суму понад 94 млн грн

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Валерія Гуржий
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У КМДА звільнять з посад трьох підозрюваних у привласнені землі на суму понад 94 млн грн, а ще один має скласти депутатські повноваження.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Йдеться про таких підозрюваних:

  • заступник голови КМДА Петро Оленич

  • заступник директора КП "Спецжитлофонд" Юрій Леонов

  • заступник керівника КП "Київблагоустрій" Олексій Мушта.

До того ж, депутат Київради, голова земельної комісії Михайло Терентьєв має скласти депутатські повноваження.

Раніше ми писали, що у Києві правоохоронці викрили та припинили схему заволодіння цінною столичною землею під забудову. Її організатори взяли під повний контроль процедури ухвалення місцевою владою рішень про надання прав на землю.

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Опубліковано: 28 лютого 2025
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