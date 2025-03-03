У КМДА за минулий рік виявили порушень на понад 348 млн гривень

Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА за 2024 рік у ході перевірок виявив порушень на понад 348 мільйонів гривень, з яких 108,2 мільйона — це втрати фінансових та матеріальних ресурсів.

Всього було проведено 81 аудит, з них 72 планових та 9 позапланових. При цьому минулого року було усунуто порушень на майже 90 мільйонів гривень, а також вдалося заощадити та повернути комунальні ресурси на суму 570 мільйонів гривень. Також зазначається, що майбутня вигода від усунення порушень становитиме більше 137 мільйонів гривень.

Окрім цього, у 2024 році до правоохоронних органів було передано матеріали за 97 об’єктами аудиту, а станом на кінець року за матеріалами аудитів зареєстровали 254 кримінальних провадження.

Раніше ми писали, що у Києві правоохоронці викрили та припинили схему заволодіння цінною столичною землею під забудову. Її організатори взяли під повний контроль процедури ухвалення місцевою владою рішень про надання прав на землю.

Після чого міський голова Віталій Кличко повідомив, що у КМДА звільнять з посад трьох підозрюваних у привласнені землі на суму понад 94 млн грн, а ще один має скласти депутатські повноваження.

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