У Києві змінять алгоритм виділення землі для боротьби з “туалетними схемами”

У Києві готують новий порядок відведення земельних ділянок, щоб припинити незаконні оборудки, відомі як “туалетні схеми”.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко після першого засідання робочої групи “Прозорість та підзвітність”.

Суть “туалетних схем” полягає в тому, що шахраї реєструють право власності на формальні об’єкти нерухомості, зокрема на малі архітектурні форми, і таким чином отримують контроль над великими земельними ділянками.

На засіданні були присутні представники КМВА, районних адміністрацій, Мін’юсту, Нацполіції, СБУ, Офісу протидії рейдерству, прокуратури та депутати Київради. Вони обговорили проблеми, ухвалили рішення щодо підготовки механізмів протидії незаконним схемам та визначили необхідність змін до регламенту Київради, а в окремих випадках – і до законодавства.

У Києві проведуть перевірку всіх процедур, пов’язаних із передачею комунальної землі. Депутати Київради вже розробляють проєкти рішень, які можуть стати основою нового алгоритму відведення земельних ділянок. Очікується, що в ньому буде передбачено ретельніші перевірки перед ухваленням рішень.

Також інформацію про можливі факти незаконного отримання землі, озвучену на засіданні, передадуть до правоохоронних органів для подальшого розслідування.

Платформа “Прозорість і підзвітність” продовжить аналізувати корупційні ризики у земельних питаннях, а також інші можливі зловживання в управлінні містом.

Нагадаємо, що на початку лютого НАБУ та САП провели операцію “Чисте місто”, викривши столичних посадовців , причетних до корупційних схем у земельній та бюджетній сферах. За даними слідства, учасники схеми знаходили перспективні земельні ділянки, оформлювали на підставних осіб право власності на неіснуючі будівлі, а потім через міськраду отримували право користування землею без проведення аукціонів. 7 лютого Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи підозрюваним.

Фото: Київська міська прокуратура