Більше 5 млн гривень привласнили посадовці "Київзеленбуду" на ремонті парків та скверів

Двоє службових осіб КО "Київзеленбуд", кошторисник, а також чотири керівника приватних підприємств протягом 2023 року заволоділи бюджетними коштами на суму понад 5 млн гривень, виділених на ремонт та реставрацію парків та скверів.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Встановлено, що згідно угод, укладених між КО "Київзеленбуд" та підрядниками, протягом 2023 року у Києві проводили ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі, ремонтували доріжки між скверами по вулиці Вишгородській в Оболонському районі, сквер по вулиці Інженера Бородіна та доріжки в "Гідропарку" в Дніпровському районі.

Діючи за попередньою змовою, посадовці "Зеленбуду" із залученням найнятого за цивільно-правовим договором кошторисника, вносили завідомо неправдиву інформацію до актів виконаних робіт щодо обсягів та вартості робіт і використаних матеріалів. Таким чином громаді міста Києва завдано збитків на суму понад 5,35 млн гривень.

Цю суму підтверджено висновками судових товарознавчих, будівельно-технічних та економічних експертиз. Наразі вирішується питання про обрання вказаним особам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Раніше ми писали, що керівництво "Київзеленбуду" налагодило систему отримання “відкатів” від підрядників, які виконували роботи з благоустрою. Лише у лютому 2025 року слідство задокументувало п’ять випадків отримання хабарів на загальну суму понад 3 млн гривень. Загалом за договорами 2024 року корупційна схема мала принести учасникам щонайменше 25 млн гривень.

Фото: КМДА